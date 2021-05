Marinho desfalca o Santos contra o Barcelona na Libertadores

O atacante Marinho está fora do duelo contra o Barcelona-EQU nesta quarta-feira, às 21h, em Guayaquil, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América. O camisa 11 do Peixe ainda não está 100% da lesão muscular na coxa esquerda, que vem o tirando dos últimos jogos. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.

Fora do jogo decisivo, o jogador vai trabalhar durante a semana para ficar à disposição para os jogos contra Bahia, na estreia no Brasileiro, no dia 29, e contra o Cianorte, na Copa do Brasil, no próximo dia 1º. Desde a lesão contra o Palmeiras, ainda pelo Campeonato Paulista, o jogador perdeu três jogos seguidos.

Além do destaque santista, o Alvinegro Praiano também não conta com Jean Mota e Alison, suspensos. O técnico Fernando Diniz, que voltará a comandar o time após a suspensão cumprida contra o The Strongest, pode utilizar Kevin Malthus e Vinicius Balieiro em seus lugares. O meia Lucas Loureço, o volante Ivonei e o atacante Marcos Leonardo, caso pense em um time mais ofensivo, também são opções.

O Santos precisa vencer o Barcelona se quiser avançar de fase e torcer para o Boca Juniors não ganhar do The Strongest, em casa. A vaga na Sul-Americana também está em jogo. Em caso de derrota para o Barcelona, empate ou vitória do The Strongest contra o Boca elimina o Santos de ambas competições.

Fonte: LANCE