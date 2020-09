Marinho encerra silêncio no Santos: “Feliz por tudo”

Marinho foi eleito o melhor em campo pela Conmebol na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Delfín, na madrugada desta sexta-feira, no Equador, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Autor de um dos gols do Santos (o outro foi marcado por Jean Mota), Marinho fez seu primeiro gol numa Copa Libertadores e “quebrou o silêncio”. O atacante não vem dando entrevistas após as partidas, mas, pelo protocolo da competição, quem é eleito o melhor em campo tem de atender a imprensa. Ele arriscou no portunhol e elogiou o elenco do Peixe.

– O grupo todo é fantástico. A família é muito grande. Feliz por tudo. Foi uma grande jogada de Soteldo, a bola veio e eu, como oportunista, estava no lugar certo para marcar o gol. Foi uma partida muito difícil, a equipe é muito forte. Temos que pensar jogo a jogo e desfrutar essa vitória – disse Marinho.

Com a vitória sobre o Delfín, o Santos encaminhou uma vaga no mata-mata da Libertadores e está a um empate da classificação. O Peixe lidera o Grupo G, com 10 pontos, quatro à frente do Defensa y Justicia, o segundo colocado.

O Santos volta a campo pela competição continental na próxima semana, quando enfrenta o Olimpia no Paraguai. Antes, no domingo, recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Fonte: Globoesporte