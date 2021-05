Mario Frias passa por cateterismo de emergência em Brasília

O secretário especial de Cultura do governo federal, Mario Frias, de 49 anos, passou por um cateterismo de emergência, em um hospital particular de Brasília, no fim da tarde nesta quarta-feira (12). Um boletim médico divulgado pela Secretaria de Comunicação da Presidência afirma que ele “encontra-se em observação médica, no Hospital de Brasília, e se recupera bem”.

Segundo a Secretaria Especial de Cultura, Frias sofreu angina (obstrução de artéria) aguda e suspeita de princípio de infarto. Esta é a segunda vez que o secretário é atendido com problemas cardíacos em menos de seis meses.

Em dezembro do ano passado, ele também foi hospitalizado após sofrer um “princípio de infarto”. À época, a Secom informou que Frias foi submetido a um cateterismo e colocou dois stents – pequenos tubos de metal que se expandem para regular o fluxo de sangue.

Nesta quarta, a secretaria informou que ele “segue internado e será submetido a exames de modo a descartar eventuais sequelas cardíacas. Novas informações médicas serão repassadas conforme boletim médico previsto amanhã”.

Mario Frias foi nomeado secretário de Cultura em 19 de junho de 2020. O ator sucedeu no cargo a também atriz Regina Duarte, que permaneceu à frente da secretaria por menos de dois meses.

