Mário Marroquim é oficialmente o novo presidente do CRB

O Clube de Regatas Brasil conhece oficialmente seu novo presidente. Como era esperado há um mês, Mário Marroquim, da chapa “Avante, Galo!”, é o novo presidente do Regatas. O conselheiro regatiano de 54 anos foi aclamado na noite desta sexta-feira (5), na Associação Comercial de Maceió, no bairro do Jaraguá. Às 18h ocorreu a primeira chamada da eleição, com mais da metade dos conselheiros do Galo presentes, e tudo ocorreu sem maiores problemas. Oficialmente às 20h17 Mário Marroquim foi aclamado presidente. Ele é o segundo presidente em dez anos.

Candidata de forma solitária no pleito, a chapa “Avante, Galo!” ficará à frente do CRB pelo próximo biênio. O novo presidente teve o apoio de Marcos Barbosa, que presidiu o Galo entre 2011 e este início de 2021. A chapa tem, além do novo presidente, Carlos Rubens de Oliveira Sobrinho para o cargo de 1º vice-presidente do Conselho Diretor. José Enaldo Marques Silva e Fernando Carlos Araújo de Paiva serão respectivamente, o coordenador do comitê gestor e sub-coordernador do comitê gestor.

“Marcos Barbosa continuará nos apoiando. A administração dele é uma administração histórica. O CRB, hoje, é um time íntegro, tem solidez, é estável”, enfatizou o novo sub-coordenador Fernando Paiva, em entrevista a Rádio 98,3 FM. Inclusive, ele completou explicando as funções e responsabilidades do novo comitê gestor: “Tem a responsabilidade de toda a administração do clube, à exceção do futebol profissional e amador. É responsável pelo patrimônio, pelo marketing, pelas sedes sociais, sócio-torcedor. Enfim, faz as partes administrativa e financeira do clube”.

O novo presidente, Mário Marroquim, está otimista à frente do cargo, principalmente por ter participação importante na chegada de reforços em 2021, ainda na gestão de Marcos Barbosa. “Estamos prontos para um grande desafio e Deus está no comando. E, com Deus no comando, não tem quem segure a gente”, disse o novo mandatário regatiano.

“Tem cada dia mais gente se engajando no nosso projeto e, com certeza, será um projeto vitorioso. Com isso implantado no clube, não tem como dar errado”, enfatizou o otimista Mário Marroquim.

Esta é a 66ª chapa que assume a presidência do CRB. Porém, Mário Marroquim só tomará posse no próximo dia 1º de abril, quase na metade da temporada. O CRB entra em campo neste sábado (6), às 16h, para encarar o Sport Recife, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Galo estreia em casa no Regional, ainda buscando a primeira vitória na competição.

Fonte: Gazetaweb