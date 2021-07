Marquezine revela que já sofreu agressão de ex

A divulgação das agressões do DJ Ivis contra a mulher, Pamella Holanda, fez com que várias famosas utilizassem as redes sociais para falar sobre o tema. A modelo Yasmin Brunet teve a iniciativa de compartilhar um post com o objetivo de ajudar as mulheres no pedido de ajuda contra abusos.

“Deixe aqui um ponto se você já foi agredida física, emocional ou psicologicamente”, dizia a publicação. Bruna Marquezine, Isis Valverde e Tatá Werneck foram algumas artistas que se manifestaram na postagem.

A própria Yasmin colocou um ponto na legenda da foto e escreveu: “Ninguém está sozinha”.

No domingo, foram revelados vídeos de Pamella sendo agredida pelo marido na frente da filha de nove anos. Após a denúncia, o DJ foi demitido pela produtora e teve suas canções retiradas das principais plataformas de streaming.

