Marx Beltrão testa positivo para Covid-19 pela segunda vez

O deputado federal Marx Beltrão (PSD) usou as redes sociais na tarde deste domingo para informar que está com Covid-19 pela segunda vez, engrossando os casos de reinfecção da doença que vêm sendo registrados na pandemia.

Na postagem no Instagram, o deputado aparece ao lado da esposa Rafaella Costa Beltrão, que também está contaminada pelo novo coronavírus.

“Domingão de boa! Junto com @rafaellacostabeltrao ?? nos recuperando do Covid-19, eu pela segunda vez, rafa pela primeira, estamos nos recuperando bem… já estamos em isolamento há 14 dias! #deusnocomando”, publicou o deputado.

A primeira vez que Marx Beltrão testou positivo para a Covid-19 foi em maio do ano passado, ainda no início da pandemia no Brasil. Na época, ele informou, também pelas redes sociais, que não apresentava sintomas da doença.

