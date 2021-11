Máscara ao ar livre não será mais obrigatória em SP em 11/12

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (24), que o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório no Estado a partir do dia 11 de dezembro. As atualizações sobre as medidas de combate à pandemia de covid-19 estão sendo apresentadas em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Nesta terça-feira (23), o Estadão revelou que, apesar do avanço da vacinação, ao menos 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o carnaval de 2022 motivadas pela pandemia. As prefeituras alegam o risco de um aumento nas infecções pelo vírus, por causa do fluxo de pessoas e aglomerações, e ainda o respeito às famílias que perderam entes queridos.

por Ítalo Lo Re – Terra