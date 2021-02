Matheus Babi comemora vitória do Botafogo

Na noite desta segunda-feira, 22, o Botafogo derrotou o São Paulo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. Esta foi a primeira vitória do Glorioso no ano. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Matheus Babi.

– A gente vem trabalhando bastante, independentemente das constâncias. Isso é um passo importante para a progressão do nosso trabalho. Marcelo Chamusca está aí, olhando para o nosso trabalho. Demos a vida e, graças à nossa equipe, ao Diego, que fez uma defesa de pênalti bonita (conseguimos a vitória). Trabalhar agora e pensar no futuro. – destacou Matheus Babi.

Marcelo Chamusca foi apresentado oficialmente como novo técnico do Botafogo, contudo, não comandou o time na vitória desta segunda-feira. O novo comandante já faz parte do processo de reestruturação do Botafogo e, desde a última sexta-feira, ajuda no planejamento da equipe para temporada.

Fonte: LANCE!