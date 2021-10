Matheus Cunha é cortado de lista de Tite após lesão muscular

O atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, foi desconvocado pela seleção brasileira dos próximos jogos pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Ele foi cortado após o diagnóstico de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

Segundo a CBF, Matheus Cunha não conseguirá se recuperar a tempo dos confrontos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, nos dias 7, 10 e 14 de outubro. O primeiro treino nesta nova data Fifa está marcado para a próxima segunda-feira (4/10), em Bogotá.

O Atlético de Madrid enviou os exames de imagem do jogador para o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, na tarde da última quinta-feira. Matheus Cunha também conversou com a comissão técnica para falar da lesão, sofrida durante o treino do mesmo dia. O atacante já começou o processo de recuperação.

O Brasil lidera as eliminatórias sul-americanas com 100% de aproveitamento: oito vitórias em oito jogos, com 19 gols marcados e apenas dois sofridos.

