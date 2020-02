Matrícula de vagas remanescentes acontece até sexta-feira (7) nas escola da rede estadual

Até sexta-feira (7), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) promoverá as matrículas para vagas remanescentes da rede estadual de ensino. A lista das escolas se encontra disponível no site www.educacao.al.gov.br, no link Avisos.

O procedimento deve ser feito, de forma presencial, nas instituições de ensino e é válido tanto para os estudantes que fizeram a pré-matrícula online, mas não foram selecionados para nenhuma escola, como para aqueles que perderam o prazo inicial e não acessaram o sistema anteriormente.

Na ocasião, o interessado deve apresentar a seguinte documentação na escola:

– Comprovante impresso de resultado da pré-matrícula do Sistema (https://www.sageal.caedufjf.net/);

– Certidão de Nascimento/Casamento ou RG (original e cópia);

– CPF do estudante (original e cópia);

– Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão /Transferência(original) da últimaUnidade de Ensino em que estudou, emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias;

– RG e CPF (original e cópia) do responsável legal, no caso de candidato(a) menor de 18 anos;

– Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);

– Comprovante de residência atualizado (original e cópia da conta de energia com o código e CEP);

– 02 fotos 3×4;

– Cartão de vacinação atualizado, para os estudantes do 1º ao 5º ano;

– Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;

– Cartão do Programa Bolsa Família com o número do NIS (original e cópia), caso o candidato seja beneficiário;

– Cartão do Sistema Único de Saúde –SUS (original e cópia);

– Histórico Médico Escolar;

-Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta Ensino Integral matutino e vespertino, assinado pelo estudante ou seu responsável legal;

-Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsáveis (para estudante menor de 18 anos).

Fonte: Agência Alagoas