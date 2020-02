Maurício Barbieri deixa comando do CSA

Depois de um começo ruim na equipe do CSA, o técnico Maurício Barbieri, junto da sua comissão técnica, foi demitido da equipe azulina nesta segunda (10). A demissão foi comunicada por meio da diretoria do clube.

Barbieri comandou a equipe azulina em seis jogos neste início de temporada. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas, sendo a mais recente na eliminação da Copa do Brasil, quando tomou a virada do Vitória-ES por 2 a 1. No CSA, Barbieri teve uma porcentagem muito abaixo do esperado, com meros 38,89%

O último jogo do técnico comandando o CSA foi no domingo (9), no empate de 1 a 1 contra o CRB, no famoso “Clássico das Multidões”. A partida valeu pela terceira rodada do Nordestão 2020.

por Luiz Antônio Caldas/Gazetaweb