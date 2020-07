Maurício Souza, do sub-20, será o interino do Flamengo

Ainda sem ter encontrado o substituto para Jorge Jesus, o Flamengo definiu quem vai comandar o time enquanto a diretoria não anunciar o nome do novo técnico. Neste domingo, o clube comunicou que Maurício Souza será o responsável por dirigir a equipe a partir da reapresentação, na próxima quarta-feira.

O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca na última quarta ao derrotar o Fluminense por 1 a 0. Depois disso, o elenco ganhou folga, mas viu Jesus definir a sua saída na sexta-feira, para reassumir o Benfica. E Maurício Souza será o responsável por dirigi-los temporariamente, a partir de quarta, no Ninho do Urubu.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico do sub-20 Maurício Souza comandará as atividades do elenco profissional até a chegada do novo treinador. A reapresentação está marcada para a próxima quarta-feira”, comunicou o Flamengo em seu perfil no Twitter.

Técnico dos juniores, Maurício Sousa foi auxiliar do técnico Maurício Barbieri em 2018. Além disso, no começo desta temporada, enquanto o elenco principal ainda estava em férias, dirigiu o Flamengo, composto basicamente por atletas da base, nas quatro primeiras rodadas da Taça Guanabara, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

A diretoria do Flamengo tem preferência por um treinador estrangeiro para substituir Jesus. O português Leonardo Jardim e o espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, são vistos como nomes na mira do clube carioca.

Fonte: Terra