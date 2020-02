Mauro Naves encaminha acerto com Fox Sports

O jornalista Mauro Naves, ex-Grupo Globo, parece estar próximo de voltar à telinha. Após oito meses do seu afastamento dele da emissora carioca, ele está perto de ser contratado pelo Fox Sports. Segundo o “UOL”, Mauro segue tratando com o canal esportivo.

Ainda segundo a apuração do portal, Mauro Naves mantém conversas frequentes com Eduardo Zebini, chefe da emissora. A negociação teria avançado bastante. A ideia é que ele não seja repórter, mas que participe de programas e ajude em produções especiais do Fox Sports.

A intenção do canal esportivo seria apresentá-lo após o Carnaval e a novidade teria animado o jornalista. Ele confirmou a negociação, ao “UOL”.

vale lembrar que Mauro participou de programas no Fox Sports nesta semana. Em junho do ano passado, ele foi afastado da Globo por envolvimento na acusação de estupro contra o atacante Neymar, e está fora das transmissões desde então.

Fonte: LANCE!