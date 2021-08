Mbappé deve pedir para deixar o PSG na segunda, diz jornal

Nem a chegada de Lionel Messi no Paris Saint-Germain deve ser suficiente para segurar Mbappé no clube. Segundo o “La Gazzetta dello Sport”, o atacante francês deve expressar publicamente sua vontade em deixar a equipe atual na próxima segunda-feira.

O atleta passou os últimos meses refletindo sobre suas opções – permanecer no PSG ou se mudar para o Real Madrid. No entanto, a chegada do craque argentino acelera a vontade do camisa 11 em buscar uma saída por não se sentir no centro de um projeto esportivo.

Na última quarta-feira, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, pressionou Mbappé por uma renovação contratual. Segundo o mandatário, “não há mais desculpas” para o atacante seguir com o desejo em deixar a equipe.

Em uma La Liga sem Cristiano Ronaldo e sem Lionel Messi, Mbappé pode se tornar o grande protagonista do futebol espanhol e ser a grande atração do Real Madrid. No entanto, o PSG deve segurá-lo até 2022 – quando acaba o contrato do jogador – embora uma saída pareça cada vez mais provável.

Fonte: Lance