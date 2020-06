MC Bin Laden perde 50 quilos e comemora: “Tudo melhorou”

MC Bin Laden, que ganhou fama com a música “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, está bastante satisfeito com o corpo. O cantor, que chegou a pesar 150 quilos, perdeu 50 quilos apenas nos últimos meses e afirmou que sua vida mudou bastante com o novo físico.

“Mudou tudo… Tenho dormido muito melhor porque não dormia tão bem. A autoestima, você ir ao shopping para comprar uma roupa, chegar lá e não conseguir se olhar no espelho. As meninas dando um salve, porque antes não davam atenção. As piadinhas que a gente ouve por ser gordo…Tudo melhora. Tudo mesmo”, celebrou o cantor, em entrevista ao “TV Fama”, da RedeTV!, nesta terça-feira (23).

“Estou fazendo dieta e treinando. A gente fica com medo de engordar e acho que todo mundo que é gordo passa por isso. Hoje estou chegando onde quero chegar para poder fazer alguns clipes sem camiseta”, completou.

MC Bin Laden revelou que aproveitou o período de isolamento social para trabalhar em uma nova música. A canção será lançada nesta sexta-feira (26), com o nome de “Nikelândia”.

Fonte: Terra