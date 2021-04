MC Maylon confessa relações sexuais com Anderson do Molejo

MC Maylon fez uma revelação capaz de movimentar as investigações sobre a acusação de estupro contra Anderson Leonardo, do Molejo. O dançarino admitiu que teve relações sexuais consentidas com o vocalista do grupo de pagode, mas que foi o ativo de todas as relações até o suposto estupro.

“Preciso falar a verdade”, começou ele em entrevista ao jornal Extra. “Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro, só que eu era o ativo da relação”, confirmou.

MC Maylon, no entanto, reafirmou que foi estuprado pelo ex-namorado. “Não menti em nada, porque teve estupro. Mesmo eu sendo ex do Anderson, foi estupro. Eu era o ativo da relação e virgem, porque eu só era ativo. E no estupro, ele foi ativo comigo. Lembrando que mesmo você casado, falar não, é não”, defendeu.

A declaração do jovem deu sentido ao comentário feito por Anderson Leonardo na época em que a denúncia explodiu. “Ele foi o meu primeiro relacionamento. Oito meses não são oito dias. Anderson se apaixonou por mim, e eu por ele. Mas ele abusou de mim. Hoje sinto raiva dele”, afirmou.

Maylon denunciou o caso de estupro na 33ª DP, em Realengo, no Rio de Janeiro, no dia 3 de fevereiro. Ele relatou que foi violentado sexualmente em um quarto de hotel na Estrada do Catonho, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.

No dia 9 do mesmo mês, Anderson foi ouvido pela polícia e disse que a relação mencionada pelo ex-namorado foi consensual. Em março, o cantor de 22 anos surpreendeu ao anunciar que iria realizar seu sonho de se casar vestido de noiva. Ele subiu sozinho ao altar.

“Tinha o grande sonho de me casar virgem. Mas o Anderson fez aquilo comigo. Só que decidi ir em frente. A única coisa que queria era a minha virgindade de volta, mas isso não vou ter nunca mais. Ele sabia que era meu grande sonho ser noiva. Falava para ele: ‘quando me casar, você que vai me levar até o altar, pai’. Tenho certeza de que se ele não tivesse feito aquela besteira comigo, me levaria ao altar hoje”, contou.

Fonte: RD1