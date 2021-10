Média de mortes fica abaixo de 500 pelo 6º dia

O Brasil registrou 387 mortes por Covid-19 em 24 horas, com o total de óbitos chegando a 600.880 desde o início da pandemia neste sábado (9). Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 447. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -15% e apontando estabilidade.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h deste sábado (9). O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Veja a sequência da última semana na média móvel:

Domingo (3): 500

Segunda (4): 498

Terça (5): 479

Quarta (6): 464

Quinta (7): 438

Sexta (8): 457

Sábado (9): 447

Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1 mil, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.

Seis estados (CE, AM, PB, PI, RO, SE) apresentam alta de mortes. Quatro (RN, RR, RO, AP) não registraram novos óbitos neste sábado.

Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 21.665.319 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 15.319 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi 15.546 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de -3% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica estabilidade nos diagnósticos.

Em seu pior momento a curva da média móvel nacional chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano.

Fonte: G1