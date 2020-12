Média móvel de mortes por Covid-19 em Alagoas atinge alta de 116%

A média móvel de mortes pela Covid-19 continua subindo em Alagoas e atingiu a taxa de +116%, segundo o consórcio de veículos de imprensa, que divulgou às 20h desta terça-feira (22) o novo levantamento da situação da pandemia do coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

O Brasil registra a média móvel mais alta desde 17 de setembro. São 188.285 óbitos e 7.320.020 casos de Covid-19 desde o início da pandemia.

A taxa de mortes em Alagoas apresentou queda durante quase dois meses, entrou em estabilidade e há duas semanas chegou ao patamar de alta.

Com a crescente transmissão do coronavírus, 101.745 pessoas foram infectadas no estado e 2.425 morreram até terça-feira (22).

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Alagoas registrou 302 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.

O Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19, da Universidade Federal de Alagoas, divulgou nesta segunda-feira (21) o relatório da 51ª Semana Epidemiológica (de 13 a 19 de dezembro) confirmando a segunda onda de casos de Covid-19 em Alagoas.

Para saber a tendência, é preciso calcular a variação percentual das médias móveis em um intervalo de 14 dias. Por exemplo, a média móvel do dia 14 será comparada com a média móvel do dia 1º.

Se este percentual for de até 15%, é considerado estável. Se for acima de 15% positivos, está em crescimento. Se for mais de 15% negativos, está em queda.

Fonte: G1/AL