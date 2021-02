Medicamento para quimioterapia pode ser eficaz contra COVID-19

O pralatrexato de quimioterapia, originalmente desenvolvido para tratar o linfoma, pode ser eficaz em pacientes com COVID-19, de acordo com um estudo do Instituto de Tecnologia Avançada de Shenzhen, na China.

Desde o início da pandemia global no início deste ano, os pesquisadores têm procurado redirecionar os medicamentos existentes para uso em pacientes infectados, em um esforço para desenvolver um tratamento eficaz mais rapidamente. De acordo com os pesquisadores, modelos computacionais podem ajudar a identificar potenciais drogas para reaproveitamento, simulando como eles interagiriam com o coronavírus que causa o COVID-19.

Para este estudo, os pesquisadores combinaram várias técnicas computacionais com tecnologias de aprendizado profundo que simulam interações entre drogas e vírus. Eles usaram essa abordagem híbrida para rastrear 1.906 medicamentos existentes quanto à sua capacidade potencial de limitar ou interromper a replicação de COVID-19 – o crescimento do vírus no corpo – visando uma proteína viral chamada RNA polimerase dependente de RNA.

A nova abordagem de triagem identificou quatro drogas promissoras, que foram testadas contra o vírus em experimentos de laboratório. Dois dos medicamentos, pralatrexato e azitromicina, inibiram com sucesso a replicação do vírus, com o pralatrexato aparentemente mais eficaz do que o remdesivir, um medicamento usado para tratar alguns pacientes com COVID-19.

No entanto, os pesquisadores alertam que mais testes em animais ou clínicos em humanos são necessários antes que essas drogas possam ser usadas no tratamento de COVID-19.

Fonte: PLOS Computational Biology. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1008489.