Medicamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde chegam em Penedo

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Penedo informa a população o recebimento dos medicamentos que estavam em falta e foram objeto de licitação emergencial realizada para garantir o abastecimento desses remédios.

Entre os itens recém chegados estão medicamentos de uso controlado, a exemplo do Diazepam 10 mg, além de medicamentos para úlcera gástrica e refluxo gastroesofágico, como o Omeprazol 20 mg.

De acordo com o Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), Ângelo Mendes, esses medicamentos foram adquiridos através de uma compra emergencial no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Os medicamentos estarão à disposição da população penedense a partir de amanhã (quinta-feira, 25).

A demora para a chegada desses itens foi causada por problemas oriundos da pandemia de Covid-19, que desde março de 2020 assola todo o mundo, causando problemas em toda infraestrutura e logística, inclusive da indústria farmacêutica.

Também foram comprados medicamentos através de compra consorciado pelo Conisul – Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas. Esses também já estão a caminho de Penedo.

Medicamentos

O novo estoque que chega a Penedo reabastece a Farmácia Central do município que também fornece medicamentos como Metaformina 850 mg, indicado para controlar diabetes, enfermidade que tem como característica a elevação da glicose do sangue.

Outro remédio que faz parte da remessa que chegou ao município é a Clomipramina 25 mg, cujo princípio ativo é o Cloridrato de Clomipramina, usado para tratar a depressão e distúrbios do humor.

por Thiago Sobral – Decom PMP