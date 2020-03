Médicas da UPA de Penedo orientam sobre coronavírus

A melhor defesa contra a pandemia do coronavírus (Covid-19) é a informação correta, isenta de ideologia político-partidária e de interferência motivada por interesse econômico. O momento exige muita precaução e orientação especializada, trabalho que a Prefeitura de Penedo desenvolve por meio de setores do governo municipal.

Para facilitar a disseminação de informações rapidamente assimiladas pela população, seja qual for o nível de instrução da pessoa, o Departamento de Comunicação (Decom) da Prefeitura de Penedo prepara, diariamente, conteúdo relacionado ao combate contra o coronavírus.

Dois vídeos recentes, ambos publicados nas redes sociais da gestão Terra da Cultura e do Desenvolvimento, registram orientações das médicas Andrei Brito e Karina Cavalcante. As profissionais são plantonistas da UPA de Penedo e falam sobre sintomas da doença e onde o paciente deve buscar a assistência, conforme o quadro clínico de cada pessoa.

Confira aqui o vídeo com a Dra Andreia Brito

Confira aqui o vídeo com a Dra. Karina Cavalcante

O material produzido por Cidcley Ferreira (imagens e edição) segue orientação da Diretora do Decom, Martha Martyres; e do Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão, gestor do Gabinete de Crise instalado governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes para coordenar ações de amplo alcance para a população.

Outro vídeo publicado nas mídias digitais da Prefeitura de Penedo (Facebook, Instagram e You Tube) e nos perfis do Prefeito Március Beltrão mostra o início do trabalho nas barreiras sanitárias nos acessos ao município.

O Diretor de Especialidades Médicas da SEMS (Secretaria Municipal de Saúde), Maciel Oliveira, explica como é a feita a triagem de visitantes, trabalho feito por técnicos da área de saúde, com apoio da Polícia Militar, da SMTT Penedo e da Guarda Patrimonial do Município.

Confira o vídeo sobre as barreiras sanitárias clicando aqui

A divulgação institucional conta ainda com a competência do webdesigner Kim Emmanuel, autor das artes gráficas em formato digital que são compartilhadas em grupos de Whatsapp, além dos canais oficiais de informação da administração municipal que também são alimentados por matérias produzidas por profissionais do ramo, todos com formação em Jornalismo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP