Médico do Flamengo exalta estrutura do CT na prevenção ao coronavírus

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Flamengo retomou as atividades no CT do Ninho do Urubu. O Rubro-Negro tem surpreendido com a realização de testes em massa e no investimento para dar o melhor suporte de estrutura para os atletas e funcionários. Em entrevista à Fla TV, o médico Márcio Tannure explicou o trabalho de prevenção do clube.

– O Flamengo vem se estruturando há muito tempo, não só pelo coronavírus. Ninguém se estruturou para o coronavírus porque foi uma pandemia e algo novo para todo mundo. Mas quando isso chegou, o Flamengo já estava bem estruturado e, consequentemente, adaptou a estrutura para o combate ao vírus – destacou o médico do clube.

– Nós já tínhamos um pequeno laboratório de bioquímica que usávamos para os atletas, com aparelhos de última geração que costumam ser utilizados em UTI e CTI, com diagnósticos rápidos. Já usávamos câmeras termográficas para prevenção de lesões e reconfiguramos para testar a temperatura. Além disso, foram comprados termômetros infravermelho e oxímetros de pulsos para avaliar temperatura e saturação – completou Tannure, que ressaltou que o protocolo é realizado todos os dias.

Recentemente, o Flamengo adquiriu um pórtico (PortCov), um aparelho com sistema de desinfecção desenvolvido para aumentar a segurança preventiva. Além de medir a temperatura dos colaboradores, desinfeta roupas, sapatos e mãos, o que auxiliará na prevenção ao contágio do coronavírus. O aparelho, desenvolvido em Portugal, tem previsão de chegada ao Rio de Janeiro na próxima semana.

– O Flamengo fez um grande investimento. Estamos buscando o que tem de melhor na Europa. A diretoria sempre teve essa preocupação e sempre deixou claro que não iria poupar nenhum esforço para que tivéssemos um ambiente seguro com o que tem de melhor dentro da nossa realidade – afirmou.

