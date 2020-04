Médico penedense alerta para aumento de casos de Covid-19 e apela por isolamento

Todos os dias, os números de casos suspeitos, confirmados, recuperados e de óbitos da Covid-19 em Alagoas são atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O cenário segue em curva crescente, com 210 casos confirmados até o momento.

A situação exige cuidado redobrado para quem precisa sair de casa, e o reforço é, para quem puder, permaneça em sua residência. Um motorista chegou a interromper o trânsito, numa via do Eustáquio Gomes, para chamar atenção quanto à gravidade do vírus.

Um dos que também alertam a população é o diretor-médico da Santa Casa de Maceió, Arthur Gomes Neto, em um vídeo publicado nas redes sociais. O diretor conta que o número de pessoas internadas subiu, aproximadamente, cinco vezes em uma semana. Neto afirma que esse é um dado preocupante, que pode levar ao congestionamento de toda a rede de Saúde, fazendo com que “a gente não tenha leitos para internar a todos que necessitam”.

por Victor Lima/Gazetaweb.com