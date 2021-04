Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 8 milhões na terça-feira

Ninguém acertou os seis números do concurso 2358 da Mega-Sena realizado neste sábado (03). O prêmio estimado para a próxima aposta, que será realizada na terça-feira (06), é de R$ 8 milhões.

Confira as seis dezenas sorteadas:

05 – 09 – 11 – 16 – 43 – 57

Segundo a Caixa Econômica Federal, 66 apostas acertaram a quina e levaram R$ 23.700,03 cada uma. Além disso, 3.627 pessoas acertaram a quadra e ficaram com R$ 616,09 cada uma delas.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem três sorteios, às terças, às quintas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Fonte: Terra