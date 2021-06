Meio Ambiente de Penedo lança Programa A Praça é Nossa: Eu Curto, Eu Cuido

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e recursos hídricos (SEMARH), da Prefeitura de Penedo, trabalha para a proteção ambiental em todo o município.

Por isso desenvolve programas como o A Praça é Nossa: Eu Curto, Eu Cuido, que tem o objetivo de cuidar, manter e realizar pequenas reformas nas praças de Penedo.

Sendo essa mais uma ação da gestão Crescendo com Seu Povo, em prol do meio ambiente.

Transformando com isso, as praças públicas do município, oferecendo a população penedense espaços confortáveis e aconchegantes, em consonância com a natureza, resultando em uma melhor qualidade de vida para todos.

De acordo com a SEMARH, o cronograma será efetivado de forma continua. Tendo como prazo final o ano de 2024, quando todas as praças da cidade já terão passado pelos cuidados da Prefeitura de Penedo.

Entre os serviços que que já estão sendo executados para manutenção e recuperação das praças públicas, estão podas de arvores de pequeno , médio e grande porte, limpezas, serviços de paisagismo, pinturas instalação de lixeiras, reforma de pisos e bancos e recuperação dos passeios.

Os trabalhos já tiveram início na praça do bairro Senhor do Bonfim (oiteiro), localidade que também está inserida no Programa Meu Bairro Melhor, e na Praça Frei Camilo de Lellis, localizada em frente ao Convento Nossa Senhora dos Anjos, dentre outras.

por Thiago Sobral – Decom PMP