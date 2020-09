Menina de 6 anos é raptada e estuprada em canavial

Uma criança de apenas 6 anos foi raptada e estuprada, na tarde dessa sexta-feira, no no Conjunto Village Campestre, parte alta de Maceió. As informações são da Polícia Militar (PM) e constam no boletim do Centro Integrado de Operações da PM.

Segundo as informações, a menina teria sido raptada por um homem que estava em uma bicicleta, em uma rua do conjunto Village Campestre, no bairro Cidade Universitária. O suspeito teria levado a criança para um canavial, onde teria praticado o estupro.

Após ser acionada, uma guarnição do Batalhão de Guardas (BPGD) realizou buscas e conseguiu localizar a criança, que estava abandonada no canavial. Em seguida, os policiais entregaram a menina à família.

A criança foi levada ao Hospital da Mulher, onde foi constatada a violência sexual. Os pais da criança registraram o caso na Central de Flagrantes. O suspeito não foi localizado.

Fonte: TNH1