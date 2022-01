Menino de 10 anos, sem comorbidades, morre de Covid em AL

Alagoas registrou 870 novos casos conhecidos de Covid nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) deste sábado (22). Também foram registradas duas mortes, uma em Maceió e a outra em São Miguel dos Campos.

O paciente que morava na capital era um homem, de 70 anos, hipertenso. Já o paciente que morava no interior, tinha apenas 10 anos e nenhuma comorbidades.

Com as duas mortes registradas no último boletim, o número de óbitos em Alagoas subiu para 6.405.

Desde o início da pandemia, 249.267 pessoas foram infectadas pelo coronavírus no estado. Desse total, 3.746 estão se recuperando em casa, em isolamento domiciliar.

Outras 238.742 pessoas não apresentam mais sintomas e conseguiram se recuperar da doença. O total de pessoas que estão aguardando por resultados de exames é 8.514.

Segundo o último levantamento, a ocupação dos leitos de UTI era 56% em todo estado e 64% em Maceió.

Fonte: G1/AL