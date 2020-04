Menor de idade é preso por suspeita de tráfico de drogas em Penedo

Dois menores de idade, de 17 anos e outro jovem, de 21, foram presos nesta quarta-feira (01) em Penedo, suspeitos de tráfico de drogas. Com eles, foram encotrados 863g de Maconha; uma balança de precisão; R$30,00 em espécie; 20 Pedras de Crack; 4g de Cocaína; e duas munições de pistola .32 intactas.

A guarnição do PELOPES chegou ao local após uma denúncia de tráfico de drogas na Vila Santa Clara. Quando chegaram ao local, encontraram os menores: J. L. D. J., N. D. S. N. e o jovem Victor Manoel Batista da Silva, todos em atitude suspeita. Foram realizadas as buscas pessoais, bem como revista nos arredores do local em que estavam, onde foi solicitada a permissão à senhora avó do menor para busca domiciliar. Na residência, os materiais foram encontrados no quarto do menor, armazenados em um isopor.

Todos os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia Regional, sendo confeccionado contra os menores, um boletim de ocorrência circunstanciado, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico e do jovem de 21 anos, um Termo Circunstanciado de Ocorrência, pela prática do crime de desacato.

Fonte: 7segundos