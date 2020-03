Mensagem de bom dia: Veja frases para deixar o dia do seu amor mais colorido

Que tal impressionar seu amor com uma bela frase ou mensagem de bom dia todos os dias. É isso que a gente do Diário Prime tem para você diariamente. As melhores mensagens para compartilhar e demonstrar todo seu amor por quem tanto ama. Além disso, você tem todos os dias à oportunidade de deixar uma declaração para deixar seu par ainda mais apaixonado (a).

Então, acompanhe agora 15 das melhores frases de bom dia para seu amor.

Mensagem de bom dia Amor

Amar você em um dia lindo como o de hoje é meu maior desejo. Bom dia, minha linda!

Vida, sem você a vida não tem sentido, fica comigo de domingo a domingo.

Assim como nem todos os dias são bons, tem algo especial em todos eles, você!

Só você não percebe que a oitava maravilha do mundo é nós dois juntos, bom dia minha vida!

7 bilhões de sorrisos, e o seu é o meu favorito. Bom dia!

Bom dia amor, seu abraço me da uma sensação de segurança em meio a tantas coisas terrível ao meu redor.

Bom dia para a razão do meu viver! Que hoje seu dia seja só sorrisos. Te amo.

Bom dia amor, eu fico me perguntando se eu passo pela sua mente, comigo isso acontece à toda instante.

Bom dia meu bem, se eu sei o que é o amor, é por sua causa, aquele frio na barriga, e parece que o estomago ta cheio de borboletas, é assim quando estou com você!

Nosso amor enche minha vida de felicidade. Bom dia, meu bem!

Oi bebê, que seu dia seja lindo igual seu sorriso!

Que a nossa vida seja livre, a nossa risada sem culpa e o nosso amor sem medo. Bom dia!

Bom dia minha paixão, dentro do meu coração é melhor lugar para você fazer morada.

Jamais vou esquecer daquele dia, em que nossos olhares se cruzaram. Bom dia!

Você é à coisinha mais fofa que Deus me deu, bom dia.

Antes de mais nada, veja muito mais frases que vão fazer seu par sentir todo o carinho e amor que você tem por ele (a). Além disso, não tem coisa melhor de amar e ser amado. Por fim, ficamos por aqui e até breve.