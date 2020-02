Mensagem que cita suspeita de coronavírus em Alagoas é falsa

As mensagens que estão circulando pela internet dando conta de que há um caso suspeito de coronavírus no Hospital Geral do Estado (HGE) não são verdadeiras, conforme informação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Segundo a pasta, em Alagoas, até o momento, nenhum caso suspeito da doença foi registrado.

Em um dos textos que têm circulado, a responsável pela fakenews afirma que há um possível caso da doença no HGE, que está sendo mantido isolado. Na mensagem, a pessoa ainda alerta que “é melhor se cuidar”. O texto tem sido enviado via grupos de Whatsapp e deixado muitas pessoas preocupadas.

Por meio de nota, a Sesau negou a informação e afirmou que está em constante monitoramento junto a todas as unidades de saúde de Alagoas, a fim de identificar e acompanhar qualquer caso suspeito. Até o início da tarde desta segunda-feira (3), nenhum havia sido registrado.

Confira a nota na íntegra:

HGE não notificou caso suspeito de Coronavírus

O Hospital Geral do Estado (HGE) esclarece que não procede a informação, divulgada nas redes sociais, de que esteja assistindo uma paciente com suspeita de coronavírus. Reforça que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) está em constante monitoramento com todas as unidades de Alagoas, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. E acrescenta que medidas jurídicas poderão ser aplicadas para as falsas informações que sejam disseminadas à população. A Sesau ressalta que, segundo o Ministério da Saúde, não há casos confirmados de Coronavírus no Brasil, e que se mantem vigilante à informação quanto a casos suspeitos.

por Jamylle Bezerra/Gazetaweb