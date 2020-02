Mercado da Carne em Penedo foi totalmente reformado e já atende ao consumidor penedense

Após ser totalmente reformado pela gestão ‘Terra do Desenvolvimento e da Cultura’, o Mercado da Carne de Penedo, localizado na feira livre, já funciona normalmente, atendendo ao consumidor penedense com mais qualidade e uma melhor infraestrutura.

Atualmente 60 comerciantes vendem carne bovina no imóvel, em boxes de dois metros de largura. Os boxes são revestidos de cerâmica e as bancas são de granito, propiciando um melhor atendimento para os consumidores.

Além disso ocorreu uma reforma geral na parte elétrica, telhas, paredes e toda sua estrutura física.

De acordo com o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, Manoel Messias Lima, além de todas as mudanças na estrutura do local, um ponto fundamental foi a aquisição por parte da administração de uma câmara frigorífica que conserva a carne, garantindo assim uma durabilidade muito maior do produto, na qual os comerciantes passam a oferecer uma carne com mais qualidade e sem riscos ao consumidor.

“O mercado da carne foi totalmente reformado, já que anteriormente não oferecia condições de funcionamento, passando a atender todos os requisitos necessários para a comercialização de carne em Penedo”, destacou.

Comerciantes

Os comerciantes em geral mostraram-se satisfeitos com a reforma realizada no local, a exemplo da vendedora Valdirez da Silva. A comerciante afirmou que as mudanças foram benéficas para os comerciantes.

Outra comerciante satisfeita é Edna Araújo que ficou muito feliz com o trabalho feito pela gestão Marcius Beltrão/ Ronaldo Lopes.

“A reforma está ótima, tudo foi modificado, os boxes hoje são de alvenaria, tem um local próprio para o armazenamento da carne, evitando assim que a mercadoria estrague e acredito que tudo está melhor do que antes da obra”, afirmou.

