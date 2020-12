Merendeira da Semed Penedo é premiada em concurso estadual

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Penedo com objetivo de ofertar alimentação saudável para estudantes da rede pública levou uma das merendeiras da Secretaria Municipal de Educação (Semed) a ser premiada em concurso de nível estadual.

Com ingredientes disponíveis entre os itens produzidos na agricultura familiar penedense, Ana Cristina da Silva preparou um escondidinho de charque feito com abóbora, acompanhado por farofa de banana.

A receita foi a terceira colocada entre as finalistas do 2º Concurso de Merendeiras. A etapa final da iniciativa do Sebrae realizada em parceria com o Senac e os dez municípios do projeto Cidade Empreendedora ocorreu neste domingo, 05, em Maceió.

Marcius Beltrão

O Prefeito Marcius Beltrão enalteceu mais um êxito de sua gestão, governo que adota o projeto Horta Escolar e que, entre outros avanços, melhorou o IDEB do município, com incentivo financeiro às escolas que mais evoluíram no índice; aumentou a frota escolar, inclusive com veículo adaptado para portadores de deficiência; recuperou e ampliou unidades de ensino; e está construindo escolas, ginásios poliesportivos e um Complexo Esportivo Municipal, um legado de conquistas e obras para a Prefeitura de Penedo.

“Quando o trabalho é realizado em conjunto, os resultados aparecem para o bem de todos. Em nome da merendeira Ana Cristina da Silva, parabenizo todos os servidores da Educação de Penedo. Sucesso para todos!! Vocês são sensacionais, cuidando com muito carinho das nossas crianças”, escreveu Marcius Beltrão em suas redes sociais.

Além de saboroso, o prato de alto valor nutricional criado pela servidora da Escola Municipal Hanna Bertholet, sob orientação das nutricionistas da Semed Penedo, rendeu o prêmio de mil reais para Ana Cristina.

A merendeira já tinha conquistado R$ 500,00 com a primeira colocação na fase municipal do concurso, seleção realizada entre 12 receitas de pratos que precisam ser feitos com alimentos naturais, com o mínimo de processamento industrial, e fornecidos por produtores rurais que trabalham em sistema de agricultura familiar.

“O momento é de parabenizar e agradecer a todas as merendeiras que participaram brilhantemente do concurso e a dedicação de nosso setor de alimentação escolar. Também agradecemos ao Sebrae pela parceria, ao Vice-Prefeito Ronaldo Lopes e ao Prefeito Marcius Beltrão por nos dar todo o apoio para desenvolver o melhor trabalho possível para nossa comunidade”, destacou a Secretária Cíntya Alves.

Por Fernando Vinícius –Decom PMP