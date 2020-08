Messi comunica desejo de deixar o Barcelona, diz site

O casamento de Messi com o Barcelona está cada vez mais próximo do fim. Nesta terça-feira, segundo informações do diário Marca, o jogador comunicou a equipe catalã o desejo de sair e buscar uma nova equipe. O argentino pode se transferir para o futebol italiano – a Inter de Milão aparece como favorita.

Messi está se aproveitando de uma cláusula em seu contrato que permite a transferência ao fim de cada temporada. Inicialmente, ele teria que avisar o Barcelona até 1º de junho, porém o atual momento é atípico em função da mudança de calendário causada pela pandemia do coronavírus.

A péssima situação do Barcelona na temporada 2019/20 é um ingrediente que ajuda na decisão de Messi. O clube perdeu o título espanhol para o rival Real Madrid e, com uma queda expressiva de rendimento após a volta do futebol, acabou eliminado da Liga dos Campeões com um vexame diante do Bayern de Munique.

Os maus resultados fizeram o Barcelona tomar uma rápida decisão para o planejamento da próxima temporada. O clube contratou o técnico e ídolo Ronald Koeman, que inicialmente deixou clara a vontade de contar com Messi, promovendo, porém, uma grande reformulação no elenco – o nome de Suárez já surgiu como um dos descartados pelo Barça.

Fonte: Terra