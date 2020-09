Meteorologista alerta municípios para importância da economia de água durante a primavera

Durante a primavera, o uso consciente de água pode fazer a diferença. É o que diz o coordenador da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Vinícius Pinho. Segundo o meteorologista, o período vai ser de pouca chuva e tempo seco no estado.

“Ainda temos um pouco de água armazenada no solo e nos reservatórios. No entanto, entramos em uma fase seca e com poucas chuvas, a tendência é que essa água não seja suficiente até o próximo período chuvoso. É importante que as pessoas se conscientizem e que façam o uso consciente desse água”, alertou.

Além da diminuição do volume de chuva, o regime de ventos também vai ser alterado durante a primavera.

“Nesse período, vamos perceber a elevação da temperatura e a mudança dos ventos da região, que vão passar a ser mais intensos e mais secos durante a primavera”, completou.

A primavera começou no dia 22 de setembro e vai até as 7h02 do dia 21 de dezembro.

Fonte: G1/AL