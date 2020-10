“Meu trabalho será pautado no diálogo e na transparência”, diz Walder Lima

O candidato a vereador por Penedo, Walder Lima, concedeu uma entrevista na noite desta segunda-feira, 19, no canal do You Tube “Realidade na TV”, onde explanou suas propostas e ideias para todos os telespectadores.

Durante a entrevista, Walder Lima se mostrou sereno e confiante no trabalho que vem desenvolvido, juntamente com seu grupo, pelas ruas de Penedo nessa campanha eleitoral. Indagado por Rafael Medeiros, âncora do programa, se seria realmente uma renovação na Câmara de Vereadores, Walder Lima foi enfático e disse: “É claro que sou a renovação que Penedo precisa, só basta ver os vereadores de mandato que estão ai, todos estão desgastados, não contribuem em nada para o bem da população, eu sou sim a renovação”.

Walder Lima afirmou ainda que além da saúde, educação e geração de emprego, seu mandato será pautado também no esporte. “Vamos incentivar a prática esportiva nas escolas municipais e criar um calendário permanente em Penedo”, disse Walder Lima.

Sobre o Sport Club Penedense, Walder Lima disse que irá trabalhar para colocar em prática o comodato que o clube tem com a Prefeitura Municipal. Ele ainda afirmou que irá apoiar a diretoria para conseguir recursos, seja ele público ou privado, o ribeirinho do “Cajueiro Grande” possa participar anualmente das atividades esportivas promovidas pela Federação Alagoana de Futebol.

Por fim, Walder Lima agradeceu a todos que fazem parte do programa “Realidade na TV” e reafirmou junto aos telespectadores que se eleito for o povo terá vez e voz em seu mandato.

por Redação