Milhares vão às ruas contra Bolsonaro e pró-vacina

Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado (19) em cidades de todo o país em protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e em defesa da vacinação contra a Covid-19. Os atos são pacíficos e, coincidentemente, ocorrem no dia em que o Brasil bateu a triste marca de 500 mil mortos por Covid.

Até as 18h30, os protestos foram registrados em todos os 26 estados e no DF, mas não aconteceram em todas as capitais. Em Florianópolis, manifestantes cancelaram devido à chuva.

As capitais são: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.

Houve atos também em, ao menos, outras 115 cidades, como Anápolis (GO), Campina Grande (PB), Campinas (SP), Caruaru (PE), Caxias (MA), Lavras (MG), Montes Claros (MG), Piracaba (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP) e São Carlos (SP). No total, os atos ocorrem em cidades de todos os estados e do Distrito Federal.

Os manifestantes pediam mais vacina, a saída de Bolsonaro, auxílio emergencial de R$ 600, erradicação da fome e da pobreza, e proteção ao meio ambiente e aos direitos dos indígenas.

Em geral, os participantes dos protestos usavam máscaras. Em alguns locais, como São Paulo, Campo Grande, Palmas e Teresina, houve distribuição do item de proteção.

Houve também preocupação com o distanciamento social. No Recife, por exemplo, muitos caminhavam em fila indiana. Em Cuiabá, Jataí (GO) e Sorocaba (SP) a manifestação foi em forma de carreata.

Mas, em alguns momentos, houve registros de aglomeração.

Fonte: G1