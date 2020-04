Militar da polícia de PE é preso após tentar matar comerciante em Penedo

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde deste sábado (04) no município de Penedo, no Baixo São Francisco. Um sargento e outros três suspeitos foram presos.

De acordo com as primeiras informações, o objetivo do sargento da polícia pernambucana, era executar um comerciante de Penedo.

Ainda segundo informações da polícia, a desavença entre o comerciante e o sargento em um passado recente, teve até como consequência um incêndio em uma residência em Pernambuco.

Na tentativa de homicídio que ocorreu neste sábado (04) em Penedo, o sargento teria vindo “acertar as contas” e se vingar do desafeto. O comerciante, que estava em um veículo Fiat Strada Working com placa CZE-9931, de cor cinza, teve o carro cravado de balas. Ele foi atingido no braço esquerdo mas conseguiu escapar por um matagal.

O comerciante conseguiu chegar até a rodovia Eng. José Joaquim Gonçalves, e pediu socorro a uma viatura da Rádio Patrulha que passava pelo local. Ele foi socorrido a uma unidade hospitalar, recebeu atendimento e foi liberado.

No momento em que os suspeitos estavam empreendendo fuga em uma Hilux de placa PKA-7552, foram interceptados por outra equipe da Rádio Patrulha que já tinha sido avisada sobre os disparos de arma de fogo, e cujo suspeitos, estavam em uma Hilux.

No interior do veículo foram encontradas um pistola marca Taurus, modelo Pt 938 Cal.380, com 1 carregador com 10 munições; uma pistola Taurus modelo PT 58 HC PLUS, CAL 380, 1 carregador; um pistola Taurus modelo Pt 840, cal..40, 2 carregadores, com 6 munições intactas .40 com quatro deflagradas e 3 balaclavas.

O comerciante, o sargento pernambucano, os comparsas e as armas apreendidas foram encaminhados à Delegacia Regional de São Miguel dos Campos.

