Militar é preso acusado de homicídios em diversos municípios de Alagoas

Um militar reformado foi preso acusado de diversos crimes no bairro de Rio Novo, em Maceió, e entre as cidades de Satuba, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco, na região metropolitana da Capital alagoana.

A prisão foi realizada durante uma operação deflagrada pela Assessoria Técnica de Inteligência da Divisão Espacial de Investigações e Capturas (DEIC), em parceria com a 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 2ª DHC, nessa terça-feira (15).

O militar reformado tinha mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pela 9ª Vara Criminal da Capital (tribunal do Júri), em 18 de agosto deste ano.

“Segundo a investigação do homicídio, que foi presidida pela 2ª DHC, o PM em tela, em companhia de mais cinco indivíduos, todos integrantes de uma Organização Criminosa (ORCRIM) que comanda o tráfico de drogas na região, ceifaram a vida de Cliciano Pereira da Silva e tentaram contra a vida de outro homem, com a utilização de instrumentos pérfuro-cortante e disparos de armas de fogo”, revelou o delegado Gustavo Henrique.

A autoridade policial relatou ainda que a motivação do crime teria sido vingança, decorrente do assassinato de Adevan Brandão da Costa, o qual teria sido praticado pelo genitor da vítima fatal e irmão da vítima sobrevivente, pouco tempo antes. “O policial militar em epigrafe, que foi preso por ter participado do delito em tela, possui extensa ficha criminal, possuindo antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, o antigo crime de quadrilha e homicídio”, frisou o diretor da DEIC.

O delegado Bruno Emílio, da 2ª DHC, ressaltou a importância da prisão, considerando que o crime foi praticado com requintes de crueldade, inclusive uma das vítimas teve a mão decepada, além do fato de o militar preso tem um histórico criminal extenso.

O delegado Gustavo Henrique, destacou mais esse importante trabalho desencadeado pela Assessoria Técnica de Inteligência da Especializada, em parceria com a 2ª DHC que, após uma série de diligências realizadas, terminou na localização da casa onde o foragido se encontrava, no município de Satuba (AL), local onde ocorreu a prisão.

Após a captura, o preso foi levado para a sede da DEIC, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão e, após, encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria da PC/AL