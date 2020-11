Militares embarcam para reforçar a segurança em cidades do interior de AL nas eleições 2020

Mais de 4,5 mil policiais militares viajam a partir desta sexta-feira (13) para cidades do interior do estado, onde vão reforçar a segurança durante as eleições 2020. Nesta manhã, os militares seguem para as cidades do Sertão.

Os policiais saíram do Quartel do Comando Geral, no centro de Maceió, onde receberam orientações do comandante de Policiamento do Interior, coronel Marcos Sampaio.

“Vamos embarcar 4.549 policiais para as cidades do interior do estado para garantir a segurança durante as eleições. Algumas cidades já receberam policiamento na quarta-feira, onde o clima estava mais acirrado”, disse o coronel Sampaio.

Em Maceió, o serviço de guarda urnas terá também contribuição de agentes da Ronda no Bairro. No sábado (14), embarcam as tropas que serão distribuídas pelo Agreste, Baixo São Francisco, Zona da Mata e Litoral Norte.

O retorno dos policiais está previsto para segunda-feira (16).

Polícia e bombeiros militares

A Polícia Militar empregará cerca de 6.400 policiais, tanto para reforço policial nos locais de votação, quanto para o serviço de guarda urnas, realizado na véspera do pleito. Cerca de 270 militares do Corpo de Bombeiros atuarão de forma integrada aos policiais na segurança das urnas, tanto na capital como no interior.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AL), 7.554 policiais militares e civis, bombeiros militares, peritos e integrantes do grupamento aéreo vão compor as ações para reforço.

Fonte: G1/AL