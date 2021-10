Minas rescinde com Maurício Souza após caso de homofobia

Após uma série de polêmicas envolvendo Maurício Souza, o Minas Tênis Clube anunciou, na tarde desta quarta-feira, a rescisão do contrato com o jogador de vôlei. O atleta se retratou conforme a diretoria do clube exigiu, mas a pressão de patrocinadores e da opinião pública acabaram fazendo com que o fim do vínculo fosse acertado.

O Minas escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais: “O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do Clube.”

Maurício havia sido afastado do Minas Tênis Clube na terça-feira em razão da pressão de patrocinadores do time provocada por uma série de declarações homofóbicas em suas redes sociais. Ele foi multado e orientado a se retratar. De noite, fez uma retratação tímida no Twitter, plataforma que pouco utiliza e na qual tinha menos de 100 seguidores no momento da publicação.

Nesta quarta, voltou a pedir desculpas, desta vez por meio de um vídeo no Instagram onde fizera as postagens preconceituosas, mas novamente de forma protocolar. Não convenceu a opinião pública, os patrocinadores e o Minas, que anunciou sua dispensa minutos depois de o jogador fazer a publicação.

No vídeo, o central passou a mensagem de que não estava arrependido e lamentou por, na sua visão, não poder expressar o que acredita ser a sua opinião.

por Paulo Favero, Ricardo Magatti e Sergio Neto – Terra