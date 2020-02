Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil

Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (26), o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Na noite desta terça-feira (25) já tinha sido divulgado que um paciente em São Paulo tinha testado positivo para o Covid-19 .

O homem de 61 anos esteve a trabalho na região da Lombardia, na Itália, durante o dia 09 ao dia 20 de fevereiro e chegou ao país no dia 21 de fevereiro. Os sintomas do coronavírus começaram dois dias depois com febre, coriza e dor de garganta.

O mesmo foi atendido no Hospital Albert Einstein, onde o primeiro teste deu positivo. A contraprova foi enviada ao Instituto Adolfo Lutz e confirmada na manhã desta quarta-feira (26).

Segundo o Ministério da Saúde, no momento o Brasil está com 20 casos suspeitos em diversas regiões do país. O Estado com mais suspeitas é São Paulo, com 11.

O ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que o novo coronavírus é “mais um vírus que precisamos enfrentar” e que o governo está preocupado com cidadãos que foram para fora do país e não indica as festas de Carnaval como risco para infecções.

