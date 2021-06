Ministro Queiroga desembarca em AL nesta quinta e cumpre agenda em Marechal e Teotônio

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga estará em Alagoas nesta quinta-feira (1º), cumprindo agenda nos municípios de Marechal Deodoro e Teotônio Vilela. Ao longo do dia, ele visitará unidades de saúde e ponto de vacinação contra a Covid-19.

Em Marechal, Queiroga participa do evento de lançamento do Conecte SUS Prontuário Eletrônico, a partir das 10h30. De lá, ele segue para Teotônio Vilela, onde visitará o Posto de Vacinação Central da cidade, situado no Espaço Multieventos, com o objetivo de acompanhar o processo de imunização contra a Covid-19 no município.

Depois, ele segue para a Unidade Básica de Saúde situada no Centro da cidade. Lá, ele vai conhecer a estrutura e o funcionamento da UBS. Também será fixada no local uma Placa de Reconhecimento de Atenção Primária à Saúde, como porta de entrada do SUS. Ainda em Teotônio, Queiroga vai até o Centro Especializado em Reabilitação (CER) Jailson Barbosa Lins, onde também pretende conhecer a estrutura e o fluxo de funcionamento que será referência para a região.

A agenda no município do interior de Alagoas também inclui uma passagem pelo Espaço Vida Jêniffa Jânia de Lira Santos, onde o ministro vai visitar o ambulatório de alto risco para gestantes, espaço que foi premiado pelo Ministério da Saúde no ano de 2018.

Alagoas já recebeu do Ministério da Saúde um total de 1.866.870 doses das vacinas CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, imunizantes que estão sendo distribuídos e aplicados nos 102 municípios alagoanos como forma de combater a Covid-19.

por Jamylle Bezerra – Gazetaweb