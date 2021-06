Missionário R. R. Soares é internado às pressas com Covid-19

Romildo Ribeiro Soares, o missionário R. R. Soares, precisou ser internado às pressas no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. O líder religioso, de 73 anos de idade, foi hospitalizado em virtude da Covid-19, segundo o colunista Ancelmo Góis.

Bastante conhecido no meio gospel e com programas diários na TV, o veterano chegou a afirmar em seus cultos acreditar bastante no poder da fé para curar as pessoas do coronavírus. Por essa razão, passou a comercializar águas “consagradas” para o combate à doença.

Nas celebrações religiosas, o missionário também veiculou relatos de pessoas que creram no tal líquido abençoado e conseguiram vencer a Covid-19.

Além de ser uma figura de destaque no meio cristão, R. R. Soares também se tornou um nome importante em meio a integrantes do alto escalão que cerca Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com o colunista, Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação do Governo Federal, por exemplo, já afirmou que o veterano era uma “figura de consulta”.

Fonte: Terra