Monica Iozzi celebra dois anos sem cigarro

Monica Iozzi está orgulhosa de sua coragem. A atriz, de 38 anos, foi fumante por um bom tempo, contudo, decidiu lutar contra o vício.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loira festejou sua distância do tabagismo.“Queridas e queridos… Sei que estamos num período dificílimo, mas eu gostaria de compartilhar essa alegria com vocês. Há exatos 2 anos eu coloquei meu último cigarro na boca.

Quem é dependente do cigarro sabe como é difícil se livrar dele. No meu caso, foram várias tentativas até finalmente conseguir”, iniciou ela.Apesar das dificuldades, a artista enfatizou que é possível trilhar outro caminho, e incentivou os fumantes a correr atrás de tratamento.

“Foi muito difícil, mas deu certo! Por isso eu quis fazer este post, pra incentivar você que quer parar de fumar. Não desista! Existem muitas ferramentas que podem te ajudar, dê uma pesquisada na internet. São livros, blogs, aplicativos… Busque ajuda! É possível”, concluiu.

Fonte: Terra