Monique Alfradique faz estreia como apresentadora

Sucesso como atriz, Monique Alfradique resolveu explorar novos ramos. Agora, a artista iniciará a carreira de apresentadora. Para quem não sabe, ela recebeu o convite para participar da segunda temporada de Mestre do Sabor.

Comandando o reality culinário com Claude Troisgros e João Batista, além de aparecer no palco da competição, Monique também fará as reportagens nos bastidores do programa.

“Recebi o convite da direção do programa e fiquei muito feliz. Eu já acompanhava o programa e queria experimentar algo diferente. Então, ter a oportunidade de estrear em algo novo logo no Mestre do Sabor, com um time tão incrível e talentosos… Topei na hora, me organizei com as datas e conseguimos gravar toda a segunda temporada com exceção da final“, contou Monique, em entrevista à coluna de Leo Dias, do UOL.

“Os brasileiros terão algo inédito pra ver na TV e com um conteúdo divertido, saboroso e emocionante, tem tanta história bacana“, completou a atriz super empolgada

Além de trabalhar como apresentadora na TV, Monique Alfradique também irá comandar um programa próprio, o De Quinta com Monique Alfradique, que acontece em formato de live, no seu perfil do Instagram. “Nessa quarentena eu coloquei de pé o projeto De quinta com Monique Alfradique, onde toda quinta eu bato um papo com artistas e especialistas de uma maneira mais descontraída, com desafios e dicas“, explicou a atriz.

“O primeiro foi com a Vitória Strada e Marcella Rica e amei, foi muito divertido. Logo mais teremos Paula Fernandes, Rainer Cadete e muito mais“, adiantou.

Além disso, a mais nova apresentadora ainda arranjou um tempinho para gravar uma série de casa mesmo. “Tem mais, junto com a produtora Floresta e o Multishow estou fazendo a série “Vai passar” que estamos gravando de nossas casas e fala divertidamente sobre esse momento em que estamos isolados. Tem Hassum, Rodrigo Santana e outros”, revelou.

Fonte: RD1