Moradia Legal: Prefeitura de Penedo, Tribunal de Justiça e Anoreg entregam títulos de imóveis

Em cerimônia virtual nesta sexta-feira (07), teve início a entrega de títulos de propriedade de imóveis aos penedenses beneficiados pelo Programa Moradia Legal IV. Nesta nova fase, estão sendo favorecidos mais de dois mil penedenses de diversas comunidades.

O programa que acontece em parceria: Prefeitura de Penedo, Tribunal de Justiça e Associação dos Notários e Registradores de Alagoas, concede de forma totalmente gratuita o título definitivo de imóveis para famílias de baixa renda.

“Quero agradecer neste momento a parceria para a realização deste programa. Essa ação que se concretiza é um sonho de mais de duas mil famílias penedenses, que a partir desta data, recebem o título de propriedade dos seus imóveis. Estamos atendendo todos os ditames das Leis vigentes. Portando, estamos ajudando centenas de famílias a realizar seu sonho”, pontuou o juiz Carlos Cavalcanti, coordenador do Programa Moradia Legal.

Também de forma virtual (conferência), o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), o desembargador Tutmés Airan, afirmou que a Justiça é uma prestadora de serviço: “Nós temos absoluta consciência que somos prestadores de serviço. E esse serviço vem realizando sonhos por todo o estado. São sonhos que se tornam reais ao ter de forma definitiva a sua casa escriturada. Isso é de uma importância extrema. Sei que esse título é muito significativo. É bem mais que tranquilizar uma família ao oficializar a sua morada. É um programa que que traz uma série de benefícios”.

Na quarta etapa do Programa Moradia Legal estão sendo beneficiadas mais de duas mil famílias das comunidades: Vilas Primavera, São Francisco e Santa Clara. Além do Mutirão, Monte das Oliveiras e Castro Alves. Sendo que a partir de hoje recebem o título de propriedade 116 moradores do bairro Castro Alves.

“Quero agradecer primeiramente a Deus. Só quem sabe é quem pega em suas mãos o papel. Hoje a casa é minha e com isso me sinto importante por ser o verdadeiro dono. Muito obrigado e parabéns aos envolvidos nesta importante iniciativa”, comemorou a dona de casa, Irenalda Semeão de Oliveira.

Devido ao novo Coronavírus, a cerimônia que ocorria presencial, com todos os beneficiados, teve que ocorrer de forma virtual no Gabinete, contando apenas com quatro moradores, o prefeito e vereadores. E os membros do Poder Judiciário em Maceió. Os inscritos do bairro Castro Alves irão receber em mãos os títulos de propriedade dos seus imóveis. Os contempladas das demais áreas, a Coordenação do Moradia Legal divulgará novas datas.

“Quero parabenizar também a equipe de cadastradores por fazer parte deste momento. Vocês também fizeram acontecer este sonho. O Moradia Legal significa cidadania. Esse programa é resgate de um sonho que até então, poderia ser difícil de ser tornar real. Sabemos das dificuldades de um pai ou mãe de família empregar um recurso que pode ser alto para registrar seu imóvel. Graças a união da Prefeitura de Penedo, Tribunal de Justiça e Associação do Notários e Registradores de Alagoas, tudo isso agora acontece de forma gratuita. Muito obrigado aos envolvidos”, encerrou o prefeito Marcius Beltrão.

