Moradores da zona rural de Penedo são transportados para receber vacina contra Covid-19

A aposentada Maria José dos Santos mora na zona rural de Penedo, na comunidade Sítio Nazário. Nesta quarta-feira, 14, ela recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19, sem precisar caminhar à exaustão e nem pagar para ir até a cidade.

Maria José tem 64 anos e chegou na Central de Vacinação junto com moradores do povoado Capela, todos com 60 anos ou mais, em transporte disponibilizado pela Prefeitura de Penedo para atender quem reside longe da área urbana do município.

“Pra chegar em Penedo, eu preciso caminhar da minha casa até o rio, atravessar num barco, e fazer outra caminhada até chegar na estrada e depois na pista, é longe”, disse a aposentada sobre os doze quilômetros que separam sua morada da cidade.

Além de Maria José, dezenas de pessoas idosas da zona rural de Penedo tiveram acesso à imunização contra o coronavírus, todas com transporte disponibilizado pelo governo Crescendo Com Seu Povo.

Todas as pessoas enquadradas no grupo prioritário são informadas do transporte por meio do agente comunitário de saúde. Para ter acesso, basta se dirigir até a unidade de saúde da localidade para embarcar com destino a Penedo.

Odilon Dantas, 70 anos, e José Felix dos Santos, 83 anos – mais conhecido como Dezinho – também estiveram hoje na Central de Vacinação. Os dois residem no povoado Palmeira Alta, distante cerca de 40 km da cidade, e são agricultores com condições de pagar um transporte que os levaria até a Central de Vacinação, mas optaram por viajar no ônibus amarelinho da Secretaria Municipal de Educação.

Com as aulas presenciais suspensas, parte da frota do transporte escolar da SEMED tem sido utilizada para viabilizar o acesso à imunização contra a doença com mais de 358 mil óbitos registrados no Brasil até hoje.

Até quem mora mais próximo, preferiu a facilidade do transporte feito sem lotação completa, conforme determina o protocolo atual da situação de emergência sanitária. Francisco do Rosário mora no 1º Núcleo da Cooperativa, comunidade que tornou-se praticamente um bairro de Penedo devido à facilidade de acesso, inclusive por pista asfaltada, e por conta da construção de conjuntos residenciais.

“Eu podia ter vindo de bicicleta, mas com esse tempo de chuva achei melhor não arriscar e vim com o pessoal no ônibus”, explica o integrante da banda de pífanos Santo Antônio, agradecendo a oportunidade de receber a primeira dose da vacina contra Covid-19.

Nesta quinta-feira, 15, a gestão Crescendo Com Seu Povo amplia a assistência para idosos com 60 anos de idade ou mais residentes na comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros e povoado Santa Margarida.

por Fernando Vinícius – Decom PMP