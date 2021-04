Morre Agnaldo Timóteo vítima de complicações da Covid-19

Agnaldo Timóteo, 84 anos, morreu na manhã deste sábado (3), por complicações da Covid-19. O cantor e político estava desde 17 de março internado por causa da doença. A informação da morte do artista foi confirmada pelo Instituto Funjor.

“Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha. A família informa que a Corrente de Fé, com pensamentos positivos e orações, permanecerá, em prol da cura final dessa doença e pelos que ainda estão lutando”, informou a assessoria.

“Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu!”, escreveu a equipe do cantor.

Famosos reagiram com a notícia da morte da estrela da música brasileira. “Descanse em paz Agnaldo Timóteo, meus sentimentos aos familiares e fãs!”, escreveu Wesley Safadão.

“Que notícia triste, meu Deus! Agnaldo se foi… Mais um perdendo para esta maldita. Já não sei mais o que pensar! Ele tomou as 2 doses da vacina é? Fica aqui o meu sentimento”, desabafou Roberta Miranda. Agnaldo Timóteo tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mas não a segunda.

“Que triste, o nosso amigo se despediu. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs do Agnaldo. Descanse em paz”, declarou Celso Portiolli, apresentador do SBT. “Sempre me tratou com muito respeito quando a gente se encontrava nos bastidores da TV nos anos 80. Brasil perde um grande cantor”, destacou Ritchie.

Fonte: RD1