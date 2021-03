Morre Alexandre Toledo, ex-secretário de Saúde de AL, vítima da Covid-19

O ex-deputado, ex-prefeito do município de Penedo e ex-secretário estadual de Saúde, Alexandre Toledo, morreu, na madrugada desta terça-feira (30), por complicações da Covid-19. Ele tinha 65 anos e estava internado, em São Paulo, havia dois meses, para tratamento da doença.

Toledo recebeu o diagnóstico de coronavírus no fim de janeiro deste ano. Em fevereiro, quando o quadro de saúde se agravou, Toledo foi transferido para um hospital paulista, por orientação dos familiares.

Como havia um grande comprometimento dos pulmões, ele precisou ser intubado no dia 16 de fevereiro, para que o tratamento fosse mais eficaz no combate à doença. A esposa do político, à época, chegou a gravar um vídeo, compartilhado nas redes sociais, para atualizar o estado de saúde e desmentir os boatos que se espalharam sobre a morte de Toledo.

De acordo com a diretoria de comunicação da Prefeitura de Penedo, Alexandre Toledo morreu por volta das 2h de hoje, no hospital onde estava internado. A administração municipal vai decretar luto oficial e aguarda os trâmites para liberação do corpo, a fim de definir se o funeral terá um instante de homenagens pela cidade.

Alexandre de Melo Toledo tinha acabado de completar 65 anos (nasceu em 28 de março de 1956). Natural de Penedo, no Baixo São Francisco, ele se formou em Engenharia, mas foi na política que o seu nome passou a ser conhecido entre os alagoanos. Assumiu a prefeitura da terra natal por três mandatos e foi deputado estadual.

Chegou à Câmara Federal em 2012. Assumiu, como suplente, o mandato de deputado federal, na Legislatura 2011-2015. Foi efetivado no mandato em 28 de janeiro de 2013. Porém, licenciou-se em 10 de julho de 2014, reassumindo em 9 de novembro de 2014.

Também foi um dos secretários estaduais de Saúde na gestão do ex-governador Teotonio Vilela (PSDB).

