Morre cantor gospel Irmão Lázaro, vítima da covid-19

O cantor gospel e vereador de Salvador Irmão Lázaro (PL-BA) morreu na noite de sexta-feira, 19, por complicações da covid-19, aos 54 anos. Ele estava internado em estado grave na UTI de um hospital de Feira de Santana, cerca de 100 km da capital baiana, desde o dia 25 de fevereiro.

A morte de Lázaro foi confirmada por sua filha, Marta Silva, nas redes sociais. Em seguida, a assessoria do político e cantor também postou uma mensagem sobre o falecimento. “Infelizmente perdemos nosso irmão Lázaro, quis o Senhor levar para o seu lado na glória.”

O último boletim médico divulgado ainda na noite de sexta indicava o estado “grave e muito delicado” do vereador. De acordo com a publicação, ele não tinha apresentado nenhuma intercorrência, permanecia estável, mas o quadro requeria muito cuidado.

No dia em que foi internado, Lázaro seria transferido para Salvador, mas teve uma piora e os médicos, por precaução, preferiram suspender a transferência. No hospital, foi comprovado que ele estava com metade dos pulmões comprometido. A princípio, o artista ficou internado em um leito clínico. No entanto, três dias depois, precisou ser transferido para UTI.

Políticos e artistas lamentam

Nas redes sociais, políticos e artistas lamentaram a morte de Lázaro. A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) prestou solidariedade aos familiares e amigos do político. “Seu legado de fé e renascimento perdurará por longos anos, Irmão Lázaro”, escreveu.

ACM Neto, presidente nacional do DEM e ex-prefeito de Salvador, lamentou as 15 mil pessoas que morreram pelo coronavírus em apenas uma semana e disse que só ele havia perdido “duas muito queridas” (fazendo referência a Lázaro e ao prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, que faleceu na quinta-feira, 18).

“Lázaro era um grande companheiro da vida pública, um homem de fé e um artista que emocionou muita gente com sua voz inconfundível”, escreveu.

Trajetória

Irmão Lázaro foi eleito vereador de Salvador em 15 de novembro de 2020, com 4.273 votos. Ele já foi deputado federal entre 2015 e 2018, ano em que concorreu a uma vaga no Senado, mas não ganhou.

Lázaro já foi integrante do grupo Olodum nos anos 90, mas decidiu seguir como cantor gospel após deixar a dependência química e se converter à religião evangélica. O que fez o nome dele crescer na carreira foi levar para dentro da igreja o ritmo que o consagrou fora dela. Canções como Eu sou de Jesus e Eu te amo tanto marcaram a trajetória do cantor.

